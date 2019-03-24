﻿ Стали известны имена погибших в ДТП прошлой ночью - Одесская Жизнь

Ими оказались дети крупных одесских бизнесменов Газанфара Гаджиева и Валерия Кравченко.

Знакомые и родные погибших принесли к месту аварии цветы.

BMW X6 вел сын Газанфара Гаджиева, 22-летний Шамиль. Газанфару Гаджиеву принадлежит, например, ночной клуб “Боно” в Аркадии. Брат погибшего – чемпион мира по боксу Рамиль Гаджиев.

Вместе с Шамилем в машине находилась 33-летняя Виктория – дочь Валерия Кравченко. Ему принадлежит пластическая клиника “Доктор Моцарт”, а ранее он владел и отелем “Моцарт”. У Виктории Кравченко остались двое деток. Об этом сообщает Думская.

По свидетельству очевидцев, авария стала следствием гонок, которые погибший устроил у другим авто, за рулем которого находился также сын известного бизнесмена.

Фото: Думская, с ФБ-страниц В. Кравченко и Ш. Гаджиева.