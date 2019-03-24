﻿ ДТП на проспекте Шевченко унесло две жизни - Одесская Жизнь

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ДТП на проспекте Шевченко унесло две жизни

Авария случилась сегодня около часа ночи в районе Политехнического университета.

Автомобиль BMW X6 двигался от Пироговской в сторону Гагарина. В салоне находились 22-летний водитель и 33-летняя пассажирка.

Вдруг внедорожник пересек двойную сплошную, наехал на припаркованный Hyundai Sonata и “затормозил” в опору линии электропередачи. От удара внедорожник разорвало пополам, передняя часть загорелась, на место происшествия выезжали спасатели. Обломки автомобиля разбросало на десяток метров вокруг. От удара бетонный столб накренился и оперся на соседнее дерево.дтп

Как сообщают в Нацполиции области, девушка погибла на месте, молодого человека доставили в реанимацию Военно-медицинского клинического центра Южного региона, однако спасти его не смогли.

Практически всю ночь проспект Шевченко был перекрыт – там работала следственно-оперативная группа. В полиции говорят, водитель не справился с управлением. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: Зачем, Пушкинская

Видео: Зачем

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