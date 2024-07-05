Отбор на Олимпиаду-2024 завершен: кто из спортсменов Одесской области едет в Париж

Об этом сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

В Олимпийских играх-2024 примут участие 5 спортсменов Одесской области:

Ирина Маловичко — мастер стендовой стрельбы, серебряный призер чемпионата мира-2023;

— мастер стендовой стрельбы, серебряный призер чемпионата мира-2023; Елена Кравацкая — саблистка, серебряный призер Олимпийских игр-2016;

— саблистка, серебряный призер Олимпийских игр-2016; Алина Комащук -саблистка, серебряный призер Олимпийских игр-2016;

-саблистка, серебряный призер Олимпийских игр-2016; Даяна Ястремская — полуфиналистка открытого чемпионата Австралии-2024 по теннису ;

— полуфиналистка открытого чемпионата Австралии-2024 по теннису ; Владимир Салюк — бронзовый призер чемпионата Европы-2023 (U-21) .

Кроме того, на Олимпийские игры-2024 отправится наш знаменитый стрелок-олимпиец Николай Мильчев – в качестве главного тренера сборной Украины и личного тренера Ирины Маловичко.

Как стало известно 3 июля, 22-летний защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк вошел в расширенную заявку олимпийской сборной Украины. В финальной заявке будет 18 игроков, еще четыре останутся в резерве. В прошлом сезоне Владимир провел за одесский клуб 30 матчей (26 — чемпионат Украины, 4 — Кубок), а в 2023-м завоевал бронзу чемпионата Европы (U-21), что принесло сборной Украины первую в истории путевку на Олимпийские игры.

В то же время легкоатлет Владислав Шепелев завершил борьбу за путевку в Париж. Ему не удалось выполнить олимпийский норматив.

Отметим, в прошлой Олимпиаде участвовало 7 спортсменов Одесской области.

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