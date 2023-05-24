Ссора родственников в Одесской области: полицейские обнаружили оружие и наркотики (фото)

При рассмотрении жалобы жительницы Любашевской громады Подольского района на нетрезвого родственника полицейские обнаружили оружие и наркотические вещества дома у местного жителя. По этому факту начаты два уголовных производства. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Согласно заявлению жительницы, полицейские были приглашены для успокоения ее нетрезвого родственника. Женщина сообщила, что видела у мужчины оружие и указала на место его сокрытия.

На место происшествия были сразу вызваны следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Во время обыска во дворе рядом с одним из хозяйственных построек был найден тубус, внешне похожий на ручной противотанковый гранатомет.

Кроме опасного предмета, полицейские обнаружили 400 граммов артиллерийского пороха, 17 патронов калибра 5,45 мм для огнестрельного оружия и наркотическое вещество растительного происхождения — каннабис (конопля), который, по словам хозяина, был приобретен для личного использования. Обнаруженные предметы были изъяты полицией и направлены на экспертное исследование.

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. Это преступление квалифицируется ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решение по факту незаконного хранения фигурантом наркотических средств будет принято в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины после получения результатов экспертного исследования. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, семь лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Одессе задержали горожанина, который торговалопасными боевыми припасами: боевыми гранатами и гранатометом.

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