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Новости Одессы и Одесской области

У “Слузі народу” допускають дострокові місцеві вибори в Одесі

У “Слузі народу” допускають дострокові місцеві вибори в Одесі

Вибори будуть можливі по закінченні процесу децентралізації.

Про це розповів заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат “Слуги народу” Олександр Качура у інтерв’ю Українській правді.

– З приводу можливих місцевих виборів, то я все ж таки хотів би, щоб процес децентралізації завершився, а лише після цього, думаю, вибори будуть можливі, – зазначив Качура.

Таку відповідь Качура дав на питання, чи зміни в складі ЦВК означають, що українців чекають якісь позачергові вибори.

Він припустив, що процес децентралізації може завершитись навесні.

“Я не виключаю такий варіант, тому що якщо процес децентралізації завершиться, всі громади будуть сформовані, тоді зрозуміло, що логічно перезавантаження. Але є багато регіонів, і я про це говорив і керівництву нашої партії, і Офісу президента, які слід перезавантажити зараз”, – сказав Качура.

Він не повідомив, про які саме регіони йдеться, заявивши лише, що, наприклад, на Сумщині є таке проблемне місто.

На уточнююче питання, чи йдеться також про Одесу, Харків, Луцьк і Київ, Качура лише підтвердив, що вважає ці міста “проблемними”.

Фото: Facenews.ua

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