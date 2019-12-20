Спорту быть: на ремонт одесского “Олимпийца” выделили 100 млн грн

Правительство Украины выделило субвенцию в 100 млн грн на капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец» в Одессе.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Спорткомплекс олимпийского резерва, который готовит членов сборной Украины по легкой атлетике находится в убитом состоянии, там течет крыша и нет нормальных условий для того, чтобы заниматься и развиваться будущему нашей страны», – написал Алексей Гончаренко, который руководит Одесской областной федерацией по легкой атлетике.

Он также поблагодарил депутата и экс-главу облсовета Анатолия Урбанского за помощь в вопросе выделения средств на “Олимпиец”.

Напомним, ремонт комплекса “Олимпиец” начался осенью 2018 года, при этом тренировки спортсменов продолжались. Однако бюджетных средств на ремонт тогда не хватило.

Фото: Артем Виноградов

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