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Новости Одессы и Одесской области

Спорту быть: на ремонт одесского “Олимпийца” выделили 100 млн грн

Спорту быть: на ремонт одесского “Олимпийца” выделили 100 млн грн

Правительство Украины выделило субвенцию в 100 млн грн на капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец» в Одессе.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Спорткомплекс олимпийского резерва, который готовит членов сборной Украины по легкой атлетике находится в убитом состоянии, там течет крыша и нет нормальных условий для того, чтобы заниматься и развиваться будущему нашей страны», – написал Алексей Гончаренко, который руководит Одесской областной федерацией по легкой атлетике.

Он также поблагодарил депутата и экс-главу облсовета Анатолия Урбанского за помощь в вопросе выделения средств на  “Олимпиец”.

 

Напомним, ремонт комплекса “Олимпиец” начался осенью 2018 года, при этом тренировки спортсменов продолжались. Однако бюджетных средств на ремонт тогда не хватило.

Фото: Артем Виноградов

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