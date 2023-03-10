Одесская спортсменка, которой всем городом собирали на протез, уехала в россию

Татьяна Воротилина хорошо известна в Одессе. Лишившись ноги, она не оставила занятий спортом, вела блог и вдохновляла своим примером. Но недавно собрала вещи и уехала в россию. Об этом стало известно из публикаций самой Татьяны в ее instagram и facebook.

«Одесситы — укронацисты, а россию лучшая в мире для жизни страна»

Она не просто уехала жить в другую страну, но рассказывает, что россия самая лучшая страна для жизни во всем мире. А вот Украину теперь хаит, рассказывает, что в Одессе ее обижали, оскорбляли и даже угрожали расправой.

По ее словам, среди всех стран мира она выбрала именно рф, потому что там хорошее отношение к людям и продвинутая медицина. Она отметила, что в россии ей также предложили выгодное сотрудничество.

Перед этим Воротилина жаловалась, что украинцы — это нацисты, “которые ущемляли ее права» и «8 лет бомбили Донбасс».

На особый протез для Воротилиной собирала вся Одесса

Татьяна Воротилина – одесская спортсменка, бывший тренер по большому теннису, теперь фитнес-тренер и реабилитолог.

Шесть лет назад в автокатастрофе спортсменка сильно повредила ногу. Травма сделала невозможными дальнейшие занятия спортом. И чтобы их продолжить, она решилась на добровольную ампутацию, чтобы потом использовать специальный протез.

После этого получения протеза бывшая тренер по теннису стала заниматься бегом, освоила профессии реабилитолога и фитнес-тренера. Своим примером давала надежду и вдохновляла людей с различными физическими проблемами.

Надо отметить, что на спортивный протез для Татьяны деньги собирали простые одесситы, которые теперь стали для нее нацистами. Но шесть лет назад Воротилина была очень благодарна неравнодушным украинцам.

Собирается брать деньги с российских инвалидов за реабилитацию

Осенью 2022 года Татьяна Воротилина вместе с мужем выехала за границу, а в своем instagram разместила инструкцию «как мужчине призывного возраста уехать из Украины во время войны».

До начала 2023 года семья путешествовала по Европе, пользуясь статусом беженцев из Украины, а недавно обосновались в россии. Татьяна Воротилина говорит, что будет там работать, потому что россияне в состоянии покупать ее курсы по реабилитации.

Воротилина не первая одесская спортсменка, угодившая в скандал со своими пророссийскими взглядами.

Боксер Василий Ломаченко, формально оставаясь жителем Белгород-Днестровского, то фотографируется с кадыровцем, то с митрополитом Лукой из УПЦ Московского патриархата, на которого наложены санкции СНБО.