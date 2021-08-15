Кто из одесситов представит Украину на Паралимпийских играх в Токио

Одесская каратистка взяла «серебро» на Олимпиаде Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. ПОДРОБНЕЕ

Одесситка Эллина Свитолина выиграла «на характере» олимпийскую бронзовую медаль Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса завоевала на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль. Эта медаль стала пятой в копилке сборной Украины, сообщает Национальный олимпийский комитет страны. ПОДРОБНЕЕ