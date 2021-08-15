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Кто из одесситов представит Украину на Паралимпийских играх в Токио

Кто из одесситов представит Украину на Паралимпийских играх в Токио

В столице Японии 24 августа стартуют Паралимпийские игры. От Украины в них примут участие 143 спортсмена, из которых 8 представят Одесскую области.

Об этом сообщает издание УСИ Онлайн.

Это следующие спортсмены:

  1. Константин Панасюк, 20 лет. Поборется за медали в пауэрлифтинге. В 2017 он завоевывал бронзу на Кубке мира и выигрывал Чемпионат мира в 2019. В его активе также 2 серебряных медали Кубка мира -2021.
  2. Роман Полянский, 35 лет. Роман чемпион 15-х Паралимпийских игр (2016 год, Рио-де-Жанейро) по академической гребле. Выигрывал Кубок мира в 2017, 2019 годах. Чемпион Европы в 2020 и 2021 годах. Много раз занимал вторые места на чемпионатах мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.
  3. Александр Литвиненко, 31 год. Будет состязаться за медали в легкой атлетике. Имеет в активе бронзу чемпионата мира в 2019, золото чемпионата Европы в 2018 и 2021 годах. Мастер спорта Украины международного класса.
  4. Екатерина Ткачук, 26 лет. Поборется за награды в плавании. Учувствовала в Паралимпийских игр в 2016 году. В 2018, 2021 – стала чемпионкой Европы, чемпионка и серебряный призер Чемпионата мира в 2019. Мастер спорта Украины международного класса.
  5. Андрей Дорошенко, 34 года. Пулевая стрельба. Принимал участие в Паралимпиадах 2012 и 2016 годов. В 2021 стал многократным чемпионом и двукратным серебряным призером Кубка мира. Заслуженный мастер спорта Украины.
  6. Ирина Щетник, 22года. Пулевая стрельба. Многократный чемпион и двукратный серебряный призер Чемпионата мира-2021. На ее счету множество других наград и званий. Мастер спорта Украины международного класса.
  7. Юрий Стоев, 48 лет. Пулевая стрельба. Он принимал участие в трех Паралимпиадах. На Кубке мира в 2021-м он завоевал несколько чемпионских мест, получил две серебряные и одну бронзовую медаль.
  8. Василий Ковальчук. 48 лет. Пулевая стрельба. Он принимал участие в двух Паралимпиадах. Дважды параолимпийский чемпион. В 2021 Ковальчук три раза стал серебряным призером и добыл два золота на Кубка мира.

Паралимпийские игры (параолимпийские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр.

Источник: УСИ

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