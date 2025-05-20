Май в Одессе, небо
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Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 21 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 19-21°С.

Температура морской воды 11-12°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 мая

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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