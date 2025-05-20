Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 21 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 19-21°С.
Температура морской воды 11-12°С.
Вы также можете узнать: Стихийные свалки в Одессе: на «Дальницкие карьеры» вывозят накопленный годами мусор
Прогноз погоды в Одесской области на 21 мая
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также: Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник.