Спишут ли украинцам коммунальные долги?

Еще до начала военной агрессии россии украинцы накопили огромные долги за коммунальные услуги. Потом началась война, и резко выросли цены на все товары, услуги и продукты.
Чтобы не допустить катастрофического обнищания граждан, депутаты предлагают новый законопроект.
- Во-первых, дать возможность должникам реструктуризировать долги, которые появились за время военного положения, в течение пяти лет.
- Во-вторых, списать долги потребителям, жилье которых расположено на территориях ведения боевых действий.
В первом случае реструктуризация не коснется квартплаты. Во втором случае спишут всю задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и квартплату.
Списание затронет только период активных военных действий. То есть, например, для жителей Киевщины, Черниговщины или Сумщины это только несколько первых месяцев войны.
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