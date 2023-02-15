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Спишут ли украинцам коммунальные долги?

Спишут ли украинцам коммунальные долги?

Еще до начала военной агрессии россии украинцы накопили огромные долги за коммунальные услуги. Потом началась война, и резко выросли цены на все товары, услуги и продукты.

Чтобы не допустить катастрофического обнищания граждан, депутаты предлагают новый законопроект.

  • Во-первых, дать возможность должникам реструктуризировать долги, которые появились за время военного положения, в течение пяти лет.
  • Во-вторых, списать долги потребителям, жилье которых расположено на территориях ведения боевых действий.

В первом случае реструктуризация не коснется квартплаты. Во втором случае спишут всю задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и квартплату.

Списание затронет только период активных военных действий. То есть, например, для жителей Киевщины, Черниговщины или Сумщины это только несколько первых месяцев войны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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