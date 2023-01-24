Долги за коммуналку: как получить рассрочку во время войны

Война для нас стала настоящим испытанием. Многие столкнулись с проблемами работы и заработной платой. Поэтому такая базовая обязанность, как оплата коммунальных услуг, порой, становится просто невыполнимой.

Редакция «Одесской жизни» обратилась за консультацией в Департамент городского хозяйства Одессы, чтобы узнать, действует ли в военное время реструктуризация долга за коммунальные услуги и кто на это имеет право.

Что такое реструктуризация долга за коммунальные услуги

Другими словами это рассрочка (частичная оплата) задолженности за жилищно-коммунальные услуги: водоснабжение, водоотвод, теплоснабжение, газоснабжение, электроэнергия, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

— Действует ли в Одессе рассрочка на долг по коммунальным услугам?

— Да, коммунальное предприятие предоставляет потребителям рассрочку на погашение задолженности за предоставленные услуги.

— Кто может подать заявление на реструктуризацию долгов?

— Заявление на получение реструктуризации долга может подать потребитель, у которого образовалась задолженность в КП ЖКС. Уточняем, что субсидианты не могут получать льготы, льготники не могут получать субсидии. Если у потребителя возник долг за неуплату СДПТ (содержание домов и придомовых территорий), потребитель не может получить субсидии.

— Куда подавать заявление и какие документы брать?

— Для реструктуризации задолженности по коммунальным услугам граждане заключают с предприятием договор о ежемесячном равномерном погашении и своевременную уплату текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для получения договора необходимо иметь паспорт, идентификационный код, заявление на имя директора предприятия.

— На какое время дают рассрочку?

— Реструктуризация задолженности за коммунальные услуги дается на срок — до 12 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан.

— В городе сейчас действует муниципальная помощь на оплату коммунальных услуг?

— За данным вопросом гражданам нужно обращаться в районную администрацию.

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