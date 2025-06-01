Ночной комбинированный обстрел: есть разрушения в ряде областей

В ночь на 1 июня российская армия вела комбинированную атаку беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Взрывы звучали в разных регионах Украины, а также в Киеве. Работали силы ПВО.

«Сегодня ночью нашим защитникам удалось перехватить 15 вражеских дронов, охота за ними еще продолжается. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено», – сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, иссечены фасады и повреждены кровли.

В Запорожье одна женщина ранена, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома – враг атаковал город как минимум 7 «шахедами», сообщили в областной ОВА.

Также под массированным обстрелом российских беспилотников (БпЛА) сегодня утром оказалась и Харьковщина.

«В Лозовой пострадала 45-летняя женщина (острая реакция на стресс) – из-за удара по учебному заведению, где горела кровля. Повреждены и соседние дома. В Большом Бурлуке и Изюме российские БпЛА повлекли за собой разрушения и пожары админзданий и складов», – сообщили в ГСЧС.

Официальная информация от Воздушных сил о последствиях ночной атаки на данный момент отсутствует.

Путин готовится к затяжной войне с НАТО, – аналитики

Военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность затяжной войне с Украиной. Параллельно с этим Кремль готовит российское общество и оборонно-промышленную базу потенциальной будущей войны с НАТО.

О такой угрозе предупреждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В частности, как стало известно, Россия готовит законодательную базу на случай введения военного положения с целью перевода страны на полностью военные рельсы.

Ситуация на фронте: на Сумщине идут тяжелые бои

В Сумской области продолжаются тяжелые бои. Также россияне атаковали ракетами, атакуют «шахедами», фронт насыщают дронами, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Война – настоящая, а демонстративное желание мира россиянами – ширма. И здесь вопрос следующий: если в мире нет силы, чтобы остановить их здесь и сейчас, то почему кто-то не должен делать так же? И как мир будет останавливать, когда условные корейцы Кима будут бежать в Европу?», – задается вопросом эксперт.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 79 авиаударов, сбросив 169 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 6128 обстрелов, в том числе 137 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3055 дронов-камикадзе.

Продолжаются бои на Покровском (здесь наши защитники остановили 51 попытку штурмам агрессора), Лиманском (враг атаковал 18 раз), Купянском (10 отбитых атак врага), Торецком, Харьковском, Новопавловском и других направлениях.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки здесь произошло 35 боеприкосновений, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 34 управляемых авиационных бомбы, и совершил 213 обстрелов, один из которых – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.