Удары по Украине: Трамп считает, что «с Путиным что-то случилось»

Украина третью ночь подряд находится под массированной комбинированной атакой РФ. Россияне запускали ракеты и дроны различных типов, в результате чего в разных областях зафиксированы разрушения.

В ночь на 26 мая враг нанес массированные удары беспилотниками по пригороду Харькова, вызвав масштабный пожар на территории частного предприятия, расположенного в поселке Васищево Харьковского района. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

В результате атаки на Киев известно о повреждениях в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

Этой ночью Россия снова атаковала Хмельницкую область. Во время атаки пострадали четыре предприятия области — их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач. Иформации о пострадавших среди гражданского населения нет.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Путина за обстрелы украинских городов. По словам Трампа, у него всегда «были очень хорошие отношения» с Путиным, но «с ним что-то случилось».

«Он совершенно сошел с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники», — написал президент США в соцсети.

В ISW объяснили, почему Россия усилила атаки на Украину

Аналитики Института изучения войны ISW считают, что Россия усилила массированные атаки на Украину, чтобы скрыть неудачи российских войск на фронте.

По мнению экспертов ISW, Кремль пытается использовать большие пакеты ударов и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от плохой работы российских военных на этом этапе войны.

Аналитики отмечают, что Путин может считать, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и восточноевропейских государств отвлекут достаточное внимание от медленного и неуверенного продвижения России на востоке Украины.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что Россия активизировала свои нарративные усилия против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает предоставление Украине дополнительной военной помощи. А Путин, вероятно, рассматривает нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины.

«Путин, вероятно, намерен нанести удары с большого расстояния и использовать агрессивную риторику для того, чтобы вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, фальшиво изображая российскую победу как неотвратимую», — объясняют аналитики ISW.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений.

Самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где наши защитники остановили 63 штурма грессора.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении, где украинские защитники остановили 26 штурма.

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 112 авиационных ударов, применив 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3005 дронов-камикадзе и осуществили 4961 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек.

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