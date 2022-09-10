Спасенного в Беляевке дикого зверя выходили в Одесском зоопарке и выпустили на волю (фото)

В Одесской зоопарке сумели выходить щенка енотовидной собаки, спасенного в Беляевке сотрудниками ГСЧС. Сегодня, 10 сентября, зверя отпустили на волю. Об этом рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

Напомним, 3 августа в Беляевке Одесской области спасатели оказали помощь животному, застрявшему в заборе при попытке пролезть на базу отдыха «Пристань». Настрадавшегося зверька передали в Одесский зоопарк.

Щенок енотовидной собаки был очень слаб, он пребывал в тяжелейшем стрессе и, к тому же потянул мышцы и связки, и поначалу никто не давал гарантий, что он выживет.

Тем не менее, внимание и забота ветеринаров и сотрудников зоопарка сделали свое дело

И вот сегодня окончательно выздоровевшего и окрепшего зверя выпустили в привычную для него среду обитания.

Енотовидную собаку

Наши спасатели спасли,

И в зоопарк к нам забияку

Едва живую привезли.

Её лечили мы, любили,

И полностью восстановили.

Она красавица такая!

Ее на волю выпускаю!

– прокомментировал в свойственной ему манере Беляков.

Также он пояснил, что оставлять дикое животное в зоопарке не было смысла.

– Если есть такая возможность, животное должно жить в природе. В зоопарке мы оставляем его только в том случае, если на воле не выживет – к примеру, птица без крыла. В природе животным, конечно, лучше, – пояснил директор зоопарка нашему корреспонденту.