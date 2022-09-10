Новости Одессы и Одесской области

Спасенного в Беляевке дикого зверя выходили в Одесском зоопарке и выпустили на волю (фото)

Спасенного в Беляевке дикого зверя выходили в Одесском зоопарке и выпустили на волю (фото)

В Одесской зоопарке сумели выходить щенка енотовидной собаки, спасенного в Беляевке сотрудниками ГСЧС. Сегодня, 10 сентября, зверя отпустили на волю.
Об этом рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

Напомним, 3 августа в Беляевке Одесской области спасатели оказали помощь животному, застрявшему в заборе при попытке пролезть на базу отдыха «Пристань». Настрадавшегося зверька передали в Одесский зоопарк.

спасенная енотовидная собака

Щенок енотовидной собаки был очень слаб, он пребывал в тяжелейшем стрессе и, к тому же потянул мышцы и связки, и поначалу никто не давал гарантий, что он выживет.

спасенная енотовидная собака

При поступлении в зоопарк зверек был очень плох

Тем не менее, внимание и забота ветеринаров и сотрудников зоопарка сделали свое дело

И вот сегодня окончательно выздоровевшего и окрепшего зверя выпустили в привычную для него среду обитания.

Енотовидную собаку
Наши спасатели спасли,
И в зоопарк к нам забияку
Едва живую привезли.

Её лечили мы, любили,
И полностью восстановили.
Она красавица такая!
Ее на волю выпускаю!

– прокомментировал в свойственной ему манере Беляков.

Игорь Беляков и спасенный зверь

Игорь Беляков выпускает спасенного зверя на волю

Также он пояснил, что оставлять дикое животное в зоопарке не было смысла.

– Если есть такая возможность, животное должно жить в природе. В зоопарке мы оставляем его только в том случае, если на воле не выживет – к примеру, птица без крыла. В природе животным, конечно, лучше, – пояснил директор зоопарка нашему корреспонденту.

Читайте также: Одесскому зоопарку – 100 лет: прерванная реставрация, львы-переселенцы и травмпункт для зверей

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить