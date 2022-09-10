Спасенного в Беляевке дикого зверя выходили в Одесском зоопарке и выпустили на волю (фото)

В Одесской зоопарке сумели выходить щенка енотовидной собаки, спасенного в Беляевке сотрудниками ГСЧС. Сегодня, 10 сентября, зверя отпустили на волю.
Об этом рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.
Напомним, 3 августа в Беляевке Одесской области спасатели оказали помощь животному, застрявшему в заборе при попытке пролезть на базу отдыха «Пристань». Настрадавшегося зверька передали в Одесский зоопарк.
Щенок енотовидной собаки был очень слаб, он пребывал в тяжелейшем стрессе и, к тому же потянул мышцы и связки, и поначалу никто не давал гарантий, что он выживет.
Тем не менее, внимание и забота ветеринаров и сотрудников зоопарка сделали свое дело
И вот сегодня окончательно выздоровевшего и окрепшего зверя выпустили в привычную для него среду обитания.
Енотовидную собаку
Наши спасатели спасли,
И в зоопарк к нам забияку
Едва живую привезли.
Её лечили мы, любили,
И полностью восстановили.
Она красавица такая!
Ее на волю выпускаю!
– прокомментировал в свойственной ему манере Беляков.
Также он пояснил, что оставлять дикое животное в зоопарке не было смысла.
– Если есть такая возможность, животное должно жить в природе. В зоопарке мы оставляем его только в том случае, если на воле не выживет – к примеру, птица без крыла. В природе животным, конечно, лучше, – пояснил директор зоопарка нашему корреспонденту.
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