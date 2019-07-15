Спасатели возобновили поиски на месте оползня в Черноморке

Поисковые работы на пляже возле пансионата «Борей», где вчера вечером произошел внезапный оползень, продолжили утром. Спасатели проверяют, не было ли под завалами людей.

Как пояснили в пресс-службе ГС ЧС в Одесской области, ночью нельзя было проводить поиски, поскольку в темноте невозможно отследить возможный повторный оползень — это поставило бы под угрозу спасателей.

Напомним, оползень произошел на площади 200 кв м в районе Черноморки. К поисковым работам привлекли 11 единиц техники и 60 человек личного состава. К наступлению темноты спасатели проверили 70 кв м в районе оползня.

Фото пресс-службы ГСЧС