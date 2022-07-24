Спасатели в Одесской области вытащили из болота лошадь (фото)

23 июля в Подольском районе местные жители вызвали спасателей чтобы те помогли вытащить из болота лошадь, которая там увязла и чуть не утонула.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Одесские спасатели просто герои. Не только справились с последствиями обстрела порта, но и спасли коня,

— сказано в сообщении.

Днем 23 июля в ГСЧС поступил сигнал о том, что в Подольском районе Одесской области, в селе Ананьев Второй, лошадь упала и нуждается в помощи.

Спасатели за считанные минуты прибыли на место происшествия и с помощью пожарного автомобиля и веревки вытащили коня из копанки (глубиной 2 м) на поверхность.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские ветеринары выхаживают краснокнижных котят, мама которых погибла под обстрелом рашистов.

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Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области