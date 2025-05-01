Женщина, которая совершила покушение на общественного деятеля Сергея Стерненко, проживала в том же жилом комплексе, что и он, и длительное время следила за активистом. Об этом сообщают источники «Украинской правды».

Как стало известно журналистам, нападавшая родом из Одесской области, однако последние годы жила в столице. Финансирование подготовки преступления она якобы получала напрямую от российских спецслужб — деньги поступали на её личные банковские счета.

После совершённого нападения женщину оперативно задержали бойцы спецподразделения СБУ — Центра специальных операций «А».

Также появилось видео самого покушения. Нападавшая поджидала Стерненко у входной группы здания и выстрелила ему в спину. Она произвела один выстрел, после чего была обезоружена и задержана сотрудником СБУ, сопровождавшим Сергея Стерненко. В это время другой охранник эвакуировал раненого волонтёра в медицинское учреждение.

Посмотреть видео того, как женщина стреляет в Сергея Стерненко, можно в телеграм-канале «Одесской Жизни» по этой ссылке:

Напомним, что сегодня днём в столице было совершено покушение на убийство одесского волонтёра и общественного деятеля Сергея Стерненко. Его прооперировали. Но, по словам самого Сергея, угрозы жизни нет.

Ранее, 14 мая 2025 года, в Одессе был убит общественный деятель и активист Демьян Ганул.