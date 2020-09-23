Сотрудники нацпарка в Одесской области освободили пару пеликанов из ресторанного плена (фото) 

Сотрудники национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы» в Одесской области вернули в природный дом двух пеликанов, ранее содержащихся в неволе в ресторане на берегу Черного моря.

Об этом рассказал в Facebook начальник научно-исследовательского отдела нацпарка, эколог Иван Русев.

По словам Русева, узнав о том, что в ресторане «Черноморка» в селе Николаевке Белгород-Днестровского района держат ручных пеликанов, он предложил руководителю нацпарка Ирине Выхристюк и экологу Владу Балинскому вернуть птиц в естественную для них среду обитания.

«Идея заключалась в том, чтобы вернуть пеликанов в природу. Мы обменялись мнениями и приняли решение, что надо сделать все возможное, чтобы эти редкие и уникальные птицы оказались на свободе и, желательно, в НПП «Тузловские лиманы», где дикие пеликаны обитают с апреля по октябрь и иногда, даже до начала ноября», – сообщил Русев.

Экологи рассказали менеджеру ресторана, что пеликаны занесены в Красную книгу и в неволе этим птицам не место. Но менеджер сетовала, что пеликаны «куплены за немалые деньги», но где куплены птицы, не призналась.

Однако вскоре Русеву позвонила одна из ключевых менеджеров сети ресторанов «Черноморка» и сообщила о готовности передать пеликанов в нацпарк. А чтобы ознакомиться с местом, куда решили выпустить птиц, она специально приехала из Киева в нацпарк, чтобы убедиться, что это не «развод» а реальные условия для питомцев.

В итоге, несмотря на привязанность к птицам и немалые средства «выброшенные» на покупку птиц у контрабандистов, а также с тем, чтобы избежать штрафов за незаконное содержание краснокнижных птиц менеджер все же решилась передать любимых пеликанов в нацпарк.

«И вот сегодня эти величавые птицы оказались на Тузловской Амазонии. Им здесь все непривычно, ведь они росли совсем в иных условиях, где их лишали возможности летать. А пеликан без парения под воздействием термиков, без величавого полета – это не пеликан. Пеликаны, к сожалению, летать пока совсем не могут и вероятно их придется передерживать до весны», – пишет Русев.

Он также пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы этой пары пеликанов.

«Скорее всего, их придется зимой содержать в зимних вольерах и до весны необходимо будет как минимум полтонны рыбы на кормление. Будем искать спонсоров», – добавил эколог.

Ранее мы писали, что в нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели розовые и кудрявые пеликаны.

Фото: Иван Русев/Фейсбук