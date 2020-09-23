Новости Одессы и Одесской области

Сотрудники нацпарка в Одесской области освободили пару пеликанов из ресторанного плена (фото) 

Сотрудники нацпарка в Одесской области освободили пару пеликанов из ресторанного плена (фото) 

Сотрудники национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы» в Одесской области вернули в природный дом двух пеликанов, ранее содержащихся в неволе в ресторане на берегу Черного моря.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом рассказал в Facebook начальник научно-исследовательского отдела нацпарка, эколог Иван Русев.

По словам Русева, узнав о том, что в ресторане «Черноморка» в селе Николаевке Белгород-Днестровского района держат ручных пеликанов, он предложил руководителю нацпарка Ирине Выхристюк и экологу Владу Балинскому вернуть птиц в естественную для них среду обитания.

«Идея заключалась в том, чтобы вернуть пеликанов в природу. Мы обменялись мнениями и приняли решение, что надо сделать все возможное, чтобы эти редкие и уникальные птицы оказались на свободе и, желательно, в НПП «Тузловские лиманы», где дикие пеликаны обитают с апреля по октябрь и иногда, даже до начала ноября», – сообщил Русев.

Экологи рассказали менеджеру ресторана, что пеликаны занесены в Красную книгу и в неволе этим птицам не место. Но менеджер сетовала, что пеликаны «куплены за немалые деньги», но где куплены птицы, не призналась.

Однако вскоре Русеву позвонила одна из ключевых менеджеров сети ресторанов «Черноморка» и сообщила о готовности передать пеликанов в нацпарк. А чтобы ознакомиться с местом, куда решили выпустить птиц, она специально приехала из Киева в нацпарк, чтобы убедиться, что это не «развод» а реальные условия для питомцев.

В итоге, несмотря на привязанность к птицам и немалые средства «выброшенные» на покупку птиц у контрабандистов, а также с тем, чтобы избежать штрафов за незаконное содержание краснокнижных птиц менеджер все же решилась передать любимых пеликанов в нацпарк.

«И вот сегодня эти величавые птицы оказались на Тузловской Амазонии. Им здесь все непривычно, ведь они росли совсем в иных условиях, где их лишали возможности летать. А пеликан без парения под воздействием термиков, без величавого полета – это не пеликан. Пеликаны, к сожалению, летать пока совсем не могут и вероятно их придется передерживать до весны», – пишет Русев.

Он также пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы этой пары пеликанов.

«Скорее всего, их придется зимой содержать в зимних вольерах и до весны необходимо будет как минимум полтонны рыбы на кормление. Будем искать спонсоров», – добавил эколог.

Ранее мы писали, что в нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели розовые и кудрявые пеликаны.

Фото: Иван Русев/Фейсбук

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить