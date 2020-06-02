Сорвалось очередное заседание по убийству Гандзюк

Сегодня в Приморском райсуде планировали рассмотреть дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Но не получилось провести видеоконференцию с подозреваемым Игорем Павловским, который содержится в киевском СИЗО.

С Павловским не связались, так как СБУ не получала соответствующее решение одесского суда. Хотя документ отправили в Киев еще 28 мая, пишет «Пушкинская».

Еще должна была состояться видеосвязь с адвокатом подозреваемого Владимиром Сергетом, который находился в Херсонском городском суде. Но на момент заседания все кабинеты с необходимой аппаратурой оказались заняты.

Суд повторно поручил СБУ организовать видеоконференцию с Павловским и Сергетом.

Следующее заседание назначили на 17 июня.

Отметим, это уже была третья попытка рассмотреть дело. Ранее процесс срывался из-за отсутствия интернета в СИЗО.

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.