Через відсутність інтернету в Одеському СІЗО судове засідання у справі Катерини Гандзюк не відбулося

Судове засідання по організатору вбивства Катерини Гандзюк – Ігорю Павловському в Одесі вкотре не відбулось.

Про це йдеться у Facebook-спільноті Хто замовив Катю Гандзюк?

Цього разу причина перенесення – відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують Павловського.

– Тобто, всі знали, що сьогодні відбудеться важливе судове засідання. Має вирішуватись питання залучення потерпілих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відео-зв’язку. А СІЗО СБУ, де знаходиться під вартою Павловський, сьогодні повідомило, що в них нема інтернету, – зазначають у спільноті.

Наступне засідання у справі Катерини Гандзюк призначили на 25 травня.

– Сподіваємось, що до 25 травня (на цей день назначили наступне засідання у справі) СІЗО СБУ зможе знайти провайдера, який забезпечить установу безперебійним інтернет-зв’язком. І, можливо, нарешті вперше за рік судове засідання щодо Павловського в Одесі відбудеться, – додають активісти.

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.