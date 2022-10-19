Солдат из Одесской области убил 5 сослуживцев: уже известны результаты расследования

Начинается суд над нацгвардейцем из Одесской области, который убил 5 сослуживцев. ГБР завершило расследование. Подозреваемого обвиняют по 7 статьям УК и ему грозит пожизненное заключение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который в январе этого года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд.

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял издевательством, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.

В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести.

После расправы над военными, обвиняемый захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Таким образом, нацгвардеец обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении:

нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины); умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины); оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8 , 9 ч. 2 ст.115 УК Украины); похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины); дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины); нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины); незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вместе с тем сразу после трагедии ДБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины.

Сейчас в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ДБР даст правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.



Напомним, что 27 января 2022 года, в 3:40 ночи военнослужащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук устроил массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, который охранял.

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