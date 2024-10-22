Сохранится ли тепло в Одессе завтра, 23 октября: прогноз погоды

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 23 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая осенняя погода. Осадков не предвидится, а столбики термометров поднимутся до 14-19°С.
Прогноз погоды в Одессе на 23 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 17-19°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 октября
По Одесской области синоптики завтра сохранится переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
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