Чи збережеться тепло в Одесі завтра, 23 жовтня: прогноз погоди

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 23 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла осіння погода. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів піднімуться до 14-19°С.
Прогноз погоди в Одесі на 23 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-9°С, вдень повітря прогріється до 17-19°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 23 жовтня
По Одеській області завтра утримається мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 14-19°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.
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