Прогноз погоды в Одессе на 2 мая
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15 м/с.
Температура ночью 7-9°C, днем 17-19°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 мая
Переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром местами на поверхности почвы заморозки 0-2°C.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.
Температура ночью 6-11°C, местами 1-3°C тепла, днем 17-22°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции
- Улица Говорова стала улицей Добровольцев: что стоит за этими названиями (видео)
- Ищу мужчину: как работают аграрии юга Одесской области во время войны?
- В Одессе открылась фотовыставка «ПЛАНЕТА НА ГРИЛЕ»: о страшных последствиях изменения климата