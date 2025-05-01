Голландские тюльпаны в Одессе2

Прогноз погоды в Одессе на 2 мая

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15 м/с.

Температура ночью 7-9°C, днем 17-19°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 мая

Переменная облачность. Без осадков.

Ночью и утром местами на поверхности почвы заморозки 0-2°C.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.

Температура ночью 6-11°C, местами 1-3°C тепла, днем 17-22°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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