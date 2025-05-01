Изменения климата влияют на природу повсюду: от тропиков до Антарктиды

Всего на этой экспозиции 36 фотографий. Снимки имеют парное расположение и демонстрируют катастрофические последствия изменения климата на Планете: таяние ледников в Антарктиде и лесные пожары в Амазонии, «позеленение» белого континента и высыхание тропиков.

Верхний ряд фото сделан полярниками украинской антарктической станции «Академик Вернадский», нижний — специалистом Национального университета перуанской Амазонии Фредом Рамиресом.

Расстояние между южной ледяной шапкой Земли и тропической Амазонией составляет несколько десятков тысяч километров. Природа и климат там очень разные. Но сравнение изменений, которые происходят в обоих регионах наглядно демонстрирует связь всего живого и происходящие изменения: зеленую растительность среди вечных льдов, выгоревшие от жары леса. И человек виноват в этом также: достаточно увидеть бывшую китобойную базу в Антарктиде, или современную лесопилку в Амазонии.

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Кто мешает борьбе с изменениями климата

На открытии выставки директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий обратил внимание и на то, что когда человечество стоит на грани своего выживания из-за экологических проблем, лидеры многих стран игнорируют этот процесс.

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Изменение климата уже влияет на обеспечении людей продовольствием, создает проблемы для здоровья, приводит к разрушениям и войнам. Однако вместо того, чтобы объединиться для решения проблем экологии, они усиливают напряженность и создают препятствия для сотрудничества.

Эту мысль хорошо иллюстрируют два снимка с выставки. На одном — разрушенное здание в Буче в результате удара российской ракеты, на другом — дым, поднимающийся над городом Икитос в перуанской сельве из-за лесных пожаров.

Глобальное потепление: надежда есть

Но в то же время есть на выставке снимки, которые дарят надежду. Это виды из окна дома в Амазонии и из окна полярной станции, снимок работы группы исследовательниц среди антарктических скал и стремление двух перуанских девочек преодолевать природные препятствия на пути к знаниям.

Организаторами выставки стали Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Национальным университетом перуанской Амазонии (UNAP) и научным центром «Awaken», Посольством Украины в Перу и галереей «Диалоги».

Большую помощь проекту оказал посол Украины в Перу Юрий Полюхович. Ранее он руководил в Украине изучением Антарктики. А еще господин посол знает и может читать иероглифы народа Майя.