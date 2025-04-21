Фото дня: на улице Торговой

Прогноз погоды в Одессе на 22 апреля

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°C, днем 15-17°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 апреля

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°C, днем 22-27°C, в прибрежной зоне 15-17°C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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