Предлоги за деньги, или виртуальные пасхальные яйца бесплатно?

«Христос Воскрес!» — прислала вам картинку двоюродная тетя Галя из Николаева. «Воистину Воскрес!» — бросили вы в ответ анимированную открытку, которую только что переслали еще пятнадцати родственникам. И вот уже память вашего телефона напоминает магазин золотых писанок и подмигивающих щенков.

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А тем временем в Ренийском историко-краеведческом музее состоялась выставка настоящих бумажных открыток прошлого столетия. Поразил рассказ Юрия Шлапхода о семейной реликвии — открытке 1945 года от деда-фронтовика. Представьте — человек в ожесточенных боях дошел до Берлина и нашел время написать родственникам персональное послание! Еще и приобрел на чужбине такую яркую открытку.

Экспозиция поздравлений в музее вызвала ностальгию у представителей старшего поколения. И сплошное недоразумение у детей.

Школьники на выставке рассматривали эти картонные рудименты коммуникации с таким удивлением, будто перед ними поставили каменный топор. «И что, каждому человеку собственноручно писали?!» — спрашивал мальчишка, чьи пальчики привыкли только кнопать и лайкать.

Особый шок у детей вызывали телеграммы с вклеенными тоненькими лентами бумаги с буквами, которые отстучал телетайп. Еще и в текстах — ни одного предлога: «Поздравляю с днем рождения».

Современным детям сложно представить, что когда-то предлоги, если отправлять телеграмму, стоили тех же денег, что и слова — значит люди экономили!

В наше время никаких тебе расходов, достаточно один раз кликнуть, чтобы разослать стандартную открытку многим контактам сразу. И не важно, что половина этих контактов — люди, с которыми вы при встрече на улице даже не здороваетесь.

Как тут не вспомнить историю, рассказанную директором Ренийской гимназии Верой Гулько, которая создала деловой чат для педагогов, чтобы обмениваться документами, объявлениями и расписаниями уроков, а получила стихийную свалку из открыток «Спокойной ночи» с сонными мишками и юмором типа: «А вы знаете, что Мендельсон никогда не был женат?». Просьбы руководительницы прекратить такое общение в рабочем чате услышаны не были. Пришлось создать отдельный чат специально для тех, кто не может прожить дня, не поделившись изображением котенка с одуванчиками и важным сообщением: «До мая осталась всего одна неделя!».

Бойкот цифровым поздравлениям

Как поздравляют с праздниками родственников и знакомых наши современники? Об этом мы спросили жителей города Рени.

Виктория Гончарова

Виктория Гончарова:

— Эти картинки, которые десятками приходят на телефон, меня очень раздражают! Однако когда получаю такую открытку, считаю правилом хорошего тона ответить человеку, и пишу хотя бы несколько слов: «Спасибо, взамен!». Но в ответ категорически не высылаю картинки. Я считаю, что поздравление должно быть персональным, с обращением к каждому конкретному человеку.

Позицию Виктории поддерживает Ирина Хаджи:

— Принципиально никому не прислала ни одной электронной открытки. Я пишу поздравления каждому человеку отдельно, обращаясь по имени, подбирая специальные слова и пожелания — в зависимости от рода занятий, темперамента, душевной организации, мировоззрения человека. Родственников приветствую лично, по крайней мере набираю номер телефона. Терпеть не могу, когда меня забрасывают открытками, я их игнорирую и включила функцию «не сохранять в галерее». Более того, перед днем рождения на своей странице в Фейсбуке я отключаю указание даты — чтобы мне не присылали открытки люди, которые на самом деле не помнят об этом дне.

Умножаем позитив одним кликом

Галина Карастамати

Галина Карастамати:

— Я с удовольствием рассылаю электронные открытки и радуюсь, когда их получаю. Считаю, что в наше страшное время очень важно поддерживать друг друга морально, умножать положительные эмоции. Меня совсем не напрягает, что открытки являются типичными и нет персонального поздравления. Я иду в ногу со временем.

Мнение Галины поддержала Анна Тарасенко:

— Активно использую возможности интернета и социальных сетей, накануне праздников рассылаю поздравительные открытки родственникам и знакомым. Это быстро и удобно, можно поздравить больше людей. Зато мне также приятно получать электронные открытки — значит, обо мне кто-то вспомнил. Но, если честно, дома я храню старые бумажные открытки, которые мы еще школьниками дарили друг другу на праздники. Помню, как приходила в школу раньше, чтобы подписанные открытки оставить в партах друзей — сделать такой приятный сюрприз. Но времена меняются — меняемся и мы.

О чем узнали посетители музея

Точная дата появления на свет первой открытки по сей день неизвестна.

По одной из версий, первая рождественская открытка появилась в Англии в 1794 году. Художник Добсон в виде поздравления с праздником отправил своему другу картинку с изображением семейства вокруг елки. Другу это понравилось, и на следующий год Добсон изготовил несколько десятков подобных карточек и разослал их всем своим знакомым. А еще через несколько лет нашелся предприниматель, который пустил рисованные поздравительные карточки в продажу.

Со второй половины XIX века поздравительные открытки начинают печататься во многих европейских странах. Их количество уже исчисляется миллионами.

Первые открытки в Украине появились в 1895 году. Киевский издатель Степан Кульженко напечатал первую партию почтовых открыток с видами родного города.

В 1917 году вышли первые почтовые открытки, посвященные Украинским освободительным соревнованиям. Они были посвящены Легиону украинских сечевых стрельцов. Особенно много таких открыток вышло в период Западноукраинской Народной Республики (1918-1919 гг).

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