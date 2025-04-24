Апрель в Одессе: цветет сирень

Прогноз погоди в Одесі на 25 квітня

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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14°C, вдень 21-23°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 квітня

Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°C, місцями 4-6°C, вдень 21-26°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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