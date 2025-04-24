Прогноз погоди в Одесі на 25 квітня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-14°C, вдень 21-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 квітня
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-14°C, місцями 4-6°C, вдень 21-26°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції
- Зі спецодягу – у камуфляж: як працівники водоканалу потрапили на передову
- Зеленський знов посперечався з Трампом: в Білому домі попросили його помовчати
- ALEKSEEV і театральні прем’єри: топ-5 подій Одеси 25-27 квітня