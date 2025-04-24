Любителям музыки будет трудно выбрать один из концертов, которые состоятся в пятницу. Первый мы рекомендуем для тех, кто и сам любит попеть, ведь в Одессу приезжает рок-хор. Второй концерт от маэстро Хобарта Эрла для любителей классической музыки. На этот раз в филармонии будут звучать уникальные произведения — это будет настоящее путешествие сквозь время и миры.

Одесские театры также подготовили премьеры, которые состоятся в субботу и воскресенье, а значит, можно будет успеть увидеть все. «Гуцулка Ксеня» и „Парфюмер“ — музыкальная комедия и пластическая драма. Большой зал и камерное пространство. Это будет разный опыт, разные эмоции и впечатления.

Ну и звездные гастроли певца, которого любит молодежь — ALEKSEEV споет свои лучшие песни.

25 апреля, 18:00. Концерт. Хобарт Эрл и Кристина Папеева. Одесская Филармония

Национальный одесский филармонический оркестр под руководством маэстро ХОБАРТА ЭРЛА готовит для Вас чрезвычайные музыкальные дары, поэтому следующие месяцы будут полны ярких событий, интересных премьер и неизменного эстетического наслаждения!

25 апреля в Большом филармоническом зале прозвучит чрезвычайно разнообразная музыка и ее высококлассное исполнение. В программе: Морис РАВЕЛЬ — Фортепианный концерт № 2 для левой руки с оркестром ре мажор, Толибхон ШАХИДИ — симфоническая рага «Тадж Махал», Эйтор ВИЛЛА-ЛОБОС — Бразильская бахиана №4.



25 апреля, 19:00. Концерт «Хор REDROCK». Louder Hub

Если вы считаете, что хор это не современно, то это событие для вас! Хор RedRock приглашает на шоу, которое перевернет представление о современном хоровом пении! Украинские и иностранные песни в роковой обработке. Народные и современные композиции, госпелы, украинский фанк, хиты классической музыки и зарубежной эстрады.

«Весенняя рок-импреза» — Ивент, на котором можно будет одновременно оторваться под рифы электрогитары и послушать чарующую классику. Вы услышите такие песни как: «Червона Рута», „Bohemian Rhapsody“, „Drunken sailor“ и многие другие.

26-27 апреля. Премьера. «Гуцулка Ксения». Театр Музыкальной комедии

«Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича — фолк-мюзикл, который сочетает элементы национального фольклора, романтики и социальной рефлексии. Автор музыки и либретто Ярослав Барнич (1896-1967) — выдающийся украинский композитор, драматург и педагог, родившийся в Галичине. Театр уже второй раз обращается к его творчеству.

Оперетта «Гуцулка Ксеня» написана в 1938 году. Она поэтически демонстрирует карпатские пейзажи и современные на то время музыкальные тенденции, гуцульские мотивы и настоящие человеческие чувства. Мелодии из оперетты, как например, легендарное танго «Гуцулка Ксеня», стали частью народного достояния.

События происходят в Карпатах в 1938 году. Молодой американец украинского происхождения Яро Деделюк приезжает в туристический дом «Говерля» вместе со своим дядей Майклом. Майкл объясняет, что по условиям завещания Яро получит наследство только из-за брака с украинкой. В «Говерле» Яро знакомится с Ксеней, очаровательной гуцульской девушкой. Станет ли их знакомство судьбоносным? Поиски счастья сопровождаются комедийными интригами, романтическими песнями и танцами.



25 апреля, 19:00. Гастроли. «ALEKSEEV». Reef

Вечер чувственной музыки и любимых хитов! Легендарный голос, проникновенные песни и обновленная шоу-программа. Не упустите уникальную возможность почувствовать магию живого выступления! ALEKSEEV — обладатель многочисленных музыкальных наград, артист, покоривший Европу своими проникновенными песнями «Пьяное солнце», «Океанами стали», «А я плыву» и многими другими.

Это не просто концерт — это эмоциональное путешествие, где каждая нота наполнена настоящими чувствами.

26 — 27 апреля, 18:30. Премьера «Парфюмер». Театральная лаборатория «Воля»

Артисты независимого театра «Воля» приглашают на премьеру спектакля. На этот раз это мировой бестселлер «Парфюмер» по одноименному произведению Патрика Зюскинда. Что это будет — сплошная загадка, но мы знаем, что в этом театре любят эксперименты, поэтому настройтесь на что-то особенное.

Более подробно о коллективе мы рассказывали в нашем обзоре независимых театров.

