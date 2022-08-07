Наводили ракеты и артиллерию на одесских резервистов: задержаны агенты фсб

Два предателя вели разведывательно-диверсионную деятельность в Николаевской области: передавали врагу разведданные об инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники Вооруженных Сил Украины, в частности, одесских резервистов.

Об этом сообщило издание «Избирком».

Выявили и задержали вражеских агентов сотрудники Службы Безопасности Украины.

Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов.

В результате действий этой агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы «Экватор», «Кристалл», «Океан», склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры.

Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

Вражеским агентам сообщено о подозрении по части 3 ст. 114-2 УК Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Статья 114-2: Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения.

3-я часть этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, что в Николаеве 6 и 7 августа действует круглосуточный комендантский час. В городе проходит спецоперация по выявлению диверсантов, коллаборантов и иных агетов российских агрессоров.

Ранее в Одессе задержали руководителя агентурной сети фсб россии по кличке «Профессор».

Фото: Служба Безопасности Украины