Гудбай, Ленин: на фасаде железнодорожного вокзала больше не увидеть Ильича

В Одессе прикрыли баннерами барельеф с изображением Ленина на железнодорожном вокзале.

Железная дорога раньше отказывались убрать барельефы с фасада здания, объясняя это тем, что изображения являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность и не могут рассматриваться отдельно от здания.

Советскую символику и название города на русском закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины, а также надписью «Одеса».

Перед этим в публикации «Ленин и Сталин останутся на Одесском железнодорожном вокзале» мы подробно рассказывали о том, почему «Укрзалізниця» отказывается убирать барельефы коммунистических вождей с фасада одесского жд вокзала.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Измаиле переименуют 100 улиц, названия которых связаны с россией.

А депутат Одесского городского совета Петр Обухов не так давно предложил переименовать десятки городских улиц, и даже целый район с «российскими» названиями.

Фото: «Суспільне. Одеса»