Непогода на Одесчине: без света остаются более 140 населенных пунктов

По состоянию на вечер 28 января, в Одесской области из-за последствий снежной стихии остаются без света 144 населенных пункта, из них 14 – частично.

По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», с полуночи до 16:00 часов четверга энергетики восстановили электроснабжение в 68 населенных пунктах области.

Сейчас в борьбе с непогодой задействовано 97 бригад, в том числе 317 сотрудников ДТЭК и 119 единиц техники.

Напомним, по данным на утро четверга, 28 января, в Одесской области оставались без электроснабжения 69 населенных пунктов. Также были обесточены 4 жилых микрорайона в Одессе.