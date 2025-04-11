Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Ограничения будут действовать сегодня на таких участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения:
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55+510 — км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);
- Н-11 Днепр-Николаев (через г. Кривой Рог), км 179+000 — км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаев);
- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, км 153 + 527 — км 239 + 664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев);
- Н-24 Благовещенское-Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 — км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаев).
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Однако в службе восстановления инфраструктуры уверяют, что проезд по автомобильным дорогам Одесской области обеспечен.
Сообщается, что покрытие дорог преимущественно сухое, местами мокрое.
“Подрядные организации и работники Службы Восстановления с ночи выполняют работы по патрулированию автомобильных дорог и обрабатывают их противогололедными материалами. Техника дежурит круглосуточно”, — говорится в сообщении Службы.
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