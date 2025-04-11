Про це повідомили в поліції Одеської області.
Обмеження діятимуть сьогодні на таких ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:
- М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від кордону з Одеською областю до кордону з Херсонською областю);
- Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаїв);
- Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від кордону з Кіровоградською областю до м. Миколаїв);
- Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаїв).
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Однак у службі відновлення інфраструктури запевняють, що проїзд автомобільними дорогами Одеської області забезпечено.
Повідомляється, що покриття доріг переважно сухе, місцями мокре.
«Підрядні організації та працівники Служби Відновлення з ночі виконують роботи з патрулювання автомобільних доріг та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Техніка чергує цілодобово», – йдеться в повідомленні Служби.
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