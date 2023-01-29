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Снег в Одесской области: можно ли проехать по главным дорогам?

Снег в Одесской области: можно ли проехать по главным дорогам?

По всем дорогам общего пользования государственного значения Одесской области проехать можно. Это информация на 12:00 29 января.

Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.

В частности, открыто движение для большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

Всего на автодорогах Одесской области на протяжении ночи работало 100 единиц техники и 116 работников. Работы по дежурству и ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Погодные условия днем 29 января в Одесском регионе такие:

  • Температура воздуха от -7°С до +1°С.
  • Осадки: местами мокрый снег.
  • Ветер: северный 6-10 м/с.
  • Покрытие: мокрое, местами сухое.

Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня 29 января.

В этой связи Служба автодорог в Одесской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и планировать свои маршруты заранее, по возможности не выезжать без необходимости на дальние расстояния.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге можно обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80

Ранее сообщалось, что трассу Одесса – Рени из-за непогоды закрыли для проезда грузовиков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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