Снег в Одесской области: можно ли проехать по главным дорогам?

По всем дорогам общего пользования государственного значения Одесской области проехать можно. Это информация на 12:00 29 января.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.
В частности, открыто движение для большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).
Всего на автодорогах Одесской области на протяжении ночи работало 100 единиц техники и 116 работников. Работы по дежурству и ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Погодные условия днем 29 января в Одесском регионе такие:
- Температура воздуха от -7°С до +1°С.
- Осадки: местами мокрый снег.
- Ветер: северный 6-10 м/с.
- Покрытие: мокрое, местами сухое.
Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня 29 января.
В этой связи Служба автодорог в Одесской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и планировать свои маршруты заранее, по возможности не выезжать без необходимости на дальние расстояния.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге можно обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80
Ранее сообщалось, что трассу Одесса – Рени из-за непогоды закрыли для проезда грузовиков.
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