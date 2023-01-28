Трассу Одесса – Рени закрыли: для кого и на сколько?

Сегодня, в субботу, 28 января 2023 года, временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест).

Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, трасса перекрывается для большегрузного транспорта в связи с ухудшением погодных условий (интенсивный мокрый снег и дождь) с целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и возникновения пробок.

Ограничения вступили в силу с 13:00 часов дня 28 января и продлятся до 13:00 часов дня воскресенья 29 января.

Ранее сообщалось, что сегодня движение по трассе Одесса – Рени затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и ДТП на 182 километре этой автодороги, в результате чего образовалась пробка до 15 километров в обоих направлениях возле с. Кирнички.