Новости Одессы и Одесской области

Фасад одесского военкомата хотят отремонтировать за 14 миллионов

Фасад одесского военкомата хотят отремонтировать за 14 миллионов

В Одессе выделили более 14 миллионов гривен на капитальный ремонт фасада здания Суворовского территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного по адресу: ул. Линейная, 17а.

Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета сегодня, 8 февраля 2023 года. Соответствующие поправки внесли в бюджет на 2023 год.

По словам начальника управления капитального строительства Одесского горсовета Бориса Панова, в здании военкомата нужно отремонтировать крышу, фасад и заменить оконные рамы. На эти работы выделили 14,7 миллионов гривен. Депутаты горсовета поддержали данное решение.

Напомним, ранее депутаты Одесского горсовета провалили голосование за утверждение на должности новых замов мэра Геннадия Труханова первого вице-мэра Сергея Тетюхина и вице-мера Александра Филатова.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить