Фасад одесского военкомата хотят отремонтировать за 14 миллионов

В Одессе выделили более 14 миллионов гривен на капитальный ремонт фасада здания Суворовского территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного по адресу: ул. Линейная, 17а.

Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета сегодня, 8 февраля 2023 года. Соответствующие поправки внесли в бюджет на 2023 год.

По словам начальника управления капитального строительства Одесского горсовета Бориса Панова, в здании военкомата нужно отремонтировать крышу, фасад и заменить оконные рамы. На эти работы выделили 14,7 миллионов гривен. Депутаты горсовета поддержали данное решение.

Напомним, ранее депутаты Одесского горсовета провалили голосование за утверждение на должности новых замов мэра Геннадия Труханова первого вице-мэра Сергея Тетюхина и вице-мера Александра Филатова.