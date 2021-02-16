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Смешанные единоборства: “Пушка” из Одессы выступит в турнире с призом в миллион долларов

Смешанные единоборства: “Пушка” из Одессы выступит в турнире с призом в миллион долларов

В США 6 мая 2021 года стартует крупный международный турнир по смешанным единоборствам (ММА), в котором будет принимать участие спортсменка из Одессы Елена Колесник. 

Елена, которую в среде ММА называют “Пушка”, будет первой украинкой, которая выступит в турнире от Профессиональной Бойцовской Лиги (Professional Fighters League). Главный приз вечера – 1 миллион долларов США, пишет Одесса.онлайн.

Соперница Елены (она будет выступать в весовой категории до 70 кг) пока неизвестна. “Пушка” сейчас активно готовится к турниру, тренируется в Одессе.

Напомним, что весной на ринг может вернуться знаменитый боксер из Одесской области Василий Ломаченко.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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