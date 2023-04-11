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В Одессе серьезная авария: движение с Котовского практически остановилось

В Одессе серьезная авария: движение с Котовского практически остановилось

Утром 11 апреля на улице Атамана Головатого в районе Ярмарочной площади столкнулись грузовик с прицепом и легковушка. Прицеп развернуло так, что он перекрыл три полосы дороги из четырех в направлении центра города.

В результате аварии образовалась огромная пробка, которая тянется с поселка Котовского до места ДТП. Как сообщают очевидцы, поток автомобилей движется со скоростью пешехода. Поэтому лучший способ сейчас добраться с поселка Котовского в другие районы Одессы — воспользоваться трамваем. 

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобиль Mitsubishi и грузовик DAF.

ДТП произошло на улице Атамана Головатого. По данным полиции, грузовик во время заезда справа в переулок столкнулся с легковушкой, которая двигалась по средней полосе. Водитель автомобиля Mitsubishi обратился за медицинской помощью.

Внедорожник врезался в прицеп грузовика

После столкновения водитель автомобиля Mitsubishi обратился за медицинской помощью.

Прицеп грузовика перегородил дорогу

Из 4 полос на Атамана Головатого действует только одна. Из-за этого пробка растянулась до самого поселка Котовского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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