Ключевые моменты:
- В Одессе задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры своей 90-летней тети;
- Конфликт произошел из-за отказа женщины дать деньги на развлечения;
- Пенсионерка отравилась продуктами горения и умерла в больнице;
- Полиция квалифицировала действия мужчины как умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), задержанный находится под стражей;
- Назначены экспертизы, в том числе для установления вменяемости подозреваемого.
Об этом рассказали сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о пожаре, который случился на прошлой неделе в одной из квартир в многоэтажке на улице Евгения Чикаленко.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, куда обратились соседи потерпевшей, проинформировали о происшествии правоохранителей.
В полиции в свою очередь выяснили, что у женщины в тот день ночевал ее 44-летний племянник. Вечером он поссорился с тетей из-за ее отказа дать ему деньги на развлечения, а утром, затаив обиду, решил отомстить родственнице и сжечь ее квартиру. Он поджег в коридоре бумагу и ушел.
Разгоревшись, пламя охватило несколько комнат. Хозяйка, которая в тот момент спала, надышалась дымом. Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали, однако через несколько дней она, к сожалению, скончалась в больнице.
Поджигателя полицейские задержали в то же утро недалеко от места преступления. В содеянном он признался.
Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, такие действия наказываются лишением свободы сроком до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 гривен.
Следственные действия продолжаются.
В рамках уголовного производства следователи назначили ряд судебных экспертиз, в частности для установления точной причины смерти потерпевшей, вменяемости подозреваемого, суммы нанесенного им ущерба. После проведения экспертиз будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям мужчины и предъявлено обвинение, которое следователи направят в суд.
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