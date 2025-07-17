Ключевые моменты:

В Одессе задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры своей 90-летней тети;

Конфликт произошел из-за отказа женщины дать деньги на развлечения;

Пенсионерка отравилась продуктами горения и умерла в больнице;

Полиция квалифицировала действия мужчины как умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), задержанный находится под стражей;

Назначены экспертизы, в том числе для установления вменяемости подозреваемого.

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о пожаре, который случился на прошлой неделе в одной из квартир в многоэтажке на улице Евгения Чикаленко.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, куда обратились соседи потерпевшей, проинформировали о происшествии правоохранителей.

В полиции в свою очередь выяснили, что у женщины в тот день ночевал ее 44-летний племянник. Вечером он поссорился с тетей из-за ее отказа дать ему деньги на развлечения, а утром, затаив обиду, решил отомстить родственнице и сжечь ее квартиру. Он поджег в коридоре бумагу и ушел.

Разгоревшись, пламя охватило несколько комнат. Хозяйка, которая в тот момент спала, надышалась дымом. Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали, однако через несколько дней она, к сожалению, скончалась в больнице.

Поджигателя полицейские задержали в то же утро недалеко от места преступления. В содеянном он признался.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, такие действия наказываются лишением свободы сроком до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 гривен.

Следственные действия продолжаются.

В рамках уголовного производства следователи назначили ряд судебных экспертиз, в частности для установления точной причины смерти потерпевшей, вменяемости подозреваемого, суммы нанесенного им ущерба. После проведения экспертиз будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям мужчины и предъявлено обвинение, которое следователи направят в суд.

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