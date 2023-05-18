Новости Одессы и Одесской области

Смерть человека после ракетного обстрела Одессы 17 мая расследует прокуратура

Смерть человека после ракетного обстрела Одессы 17 мая расследует прокуратура

Прокуратура Одесской области начала расследование по факту очередных вражеских обстрелов Одессы, в результате которых погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, досудебное расследование начато в рамках уголовного производства ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, поздним вечером среды, 17 мая, около 22:00, российские войска совершили массированный ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей.

В результате обстрела один человек погиб и еще три человека получили множественные ранения. Раненые были госпитализированы.

Обломки сбитой ракеты упали на промпредприятие в Одессе

Были разрушены офисные и складские помещения промышленных предприятий в пригороде Одессы, а также находившиеся рядом строительные сооружения.

Очередное военное преступление россии зафиксировали прокуроры и следователи СБУ.

Читайте также: Под ракетные обстрелы попали склады Красного Креста в Одессе: разрушения огромные (фото).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить