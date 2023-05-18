Смерть человека после ракетного обстрела Одессы 17 мая расследует прокуратура

Прокуратура Одесской области начала расследование по факту очередных вражеских обстрелов Одессы, в результате которых погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, досудебное расследование начато в рамках уголовного производства ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, поздним вечером среды, 17 мая, около 22:00, российские войска совершили массированный ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей.

В результате обстрела один человек погиб и еще три человека получили множественные ранения. Раненые были госпитализированы.

Были разрушены офисные и складские помещения промышленных предприятий в пригороде Одессы, а также находившиеся рядом строительные сооружения.

Очередное военное преступление россии зафиксировали прокуроры и следователи СБУ.

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