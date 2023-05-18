Над Одесской областью сбили все крылатые ракеты: подробности обстрела (фоторепортаж)

Все восемь крылатых ракет, выпущенные по Одесской области в ночь с 17 на 18 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Как стало известно журналистам «ОЖ», вечером 17 мая российские агрессоры произвели ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей. Город с пригородами трясся от взрывов, раздававшихся во всех концах города.

Атаку произвели с ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.

Всего 6 ракет типа «Калибр» и 2 ракеты типа «Искандер-К» силы противовоздушной обороны уничтожили. При этом большинство ракет сбито над морем, но сбитие еще двух 2 происходило над промышленным районом города.

В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

Как мы сообщали предварительно, к сожалению, в результате разрушений один гражданский охранник погиб, еще двое ранены.

«Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет могут нести серьезную угрозу жизни людей на земле. Во время воздушной тревоги жизненно важно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих родных!», — напомнили в ОК Юг»

Фото: ОК «Юг