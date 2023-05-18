Новости Одессы и Одесской области

Над Одесской областью сбили все крылатые ракеты: подробности обстрела (фоторепортаж)

Над Одесской областью сбили все крылатые ракеты: подробности обстрела (фоторепортаж)

Все восемь крылатых ракет, выпущенные по Одесской области в ночь с 17 на 18 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Как стало известно журналистам «ОЖ», вечером 17 мая российские агрессоры произвели ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей. Город с пригородами трясся от взрывов, раздававшихся во всех концах города.

Атаку произвели с ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.

Всего 6 ракет типа «Калибр» и 2 ракеты типа «Искандер-К» силы противовоздушной обороны уничтожили. При этом большинство ракет сбито над морем, но сбитие еще двух 2 происходило над промышленным районом города.

ракеты

В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

Как мы сообщали предварительно, к сожалению, в результате разрушений один гражданский охранник погиб, еще двое ранены.

«Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет могут нести серьезную угрозу жизни людей на земле. Во время воздушной тревоги жизненно важно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих родных!», — напомнили в ОК Юг»

ракетная атака
ракетная атака
ракетная атака
ракетная атака

Фото: ОК «Юг

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить