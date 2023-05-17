Новости Одессы и Одесской области

Ракетный удар по Одессе: 17 мая россия атаковала Одессу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ракетный удар по Одессе: 17 мая россия атаковала Одессу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вечером 17 мая российские агрессоры провели ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей. Город с пригородами сотрясается от взрывов, которые раздаются во всех концах города.

Официальной информации о числе вражеских ракет, сколько сбили и были ли попадания, пока нет.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21:53 и буквально через пять минут одесситы услышали первые взрывы. 

Представитель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук одной из возможных причин обстрела назвал подписание сегодня продления Зернового соглашения. 

Он напомнил, как в день его первого подписания в 2022 году россия обстреляла Одесский порт. Такие действия можно врага можно объяснить пропагандистскими целями — рядовые рашисты недовольны Зерновым соглашением, и за сообщениями об успешном обстреле руководство рф хочет скрыть новость о зерновом коридоре.

ОБНОВЛЕНО В 22:23 объявлен отбой воздушной тревоги. Пока иннформации о возможных попаданиях, разрушениях и жертвах не поступало.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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