Смерч пролетел над взлетным полем Одесского аэродрома

Проходя неподалеку от руин печально известного Масонского дома, люди начинают нервно поворачивать головы, задаваясь вопросом: что это за запах жуткий стоит? Отвечаем: это наш знаменитый дом, именуемый Масонским, вернее, территория вокруг того, что от него осталось, стала дурно пахнуть.

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