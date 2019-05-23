Смерч пролетел над взлетным полем Одесского аэродрома

Видео необычайного природного явления опубликовал на своей Фейсбук-страничке Евгений Синявин.
По оценкам Евгения, столб имел высоту около 100 метров, длился несколько минут.
Видео необычайного природного явления опубликовал на своей Фейсбук-страничке Евгений Синявин.
По оценкам Евгения, столб имел высоту около 100 метров, длился несколько минут.
Падение дерева случилось на Маршала Говорова.ПОДРОБНЕЕ
Проходя неподалеку от руин печально известного Масонского дома, люди начинают нервно поворачивать головы, задаваясь вопросом: что это за запах жуткий стоит? Отвечаем: это наш знаменитый дом, именуемый Масонским, вернее, территория вокруг того, что от него осталось, стала дурно пахнуть.ПОДРОБНЕЕ
Создала картину под открытым небом одесская художница Анастасия Белоус.ПОДРОБНЕЕ
Акция по раздаче «Комплектов безопасности граждан» пройдет в 11:00 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.ПОДРОБНЕЕ
На автодорогах области завтра обещают дымку, видимость не будет превышать 1-2 км..ПОДРОБНЕЕ
Выскажите ваше мнение. Это важно.