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Новости Одессы и Одесской области

Смерч, град и наводнения: в Одесской области разгулялась стихия

Смерч, град и наводнения: в Одесской области разгулялась стихия

Дожди залили север региона, а на юге выпал град странной формы и пронесся смерч.

Смерч пронесся в Татарбунарском районе над озером Сасык. Об этом сообщается в Фейсбук-группе “Татарбунары News”.смерчь татарбунарский район

В Арцизе выпал град непривычной формы, размером почти в спичечный коробок. Об этом сообщают жители города в Фейсбук.

град арциз

На севере области, в Балтском и Подольском районе ливни превратили улицы в реки. Как написал глава Балтской ОТГ, что непогода залила и заилила дороги и улицы города, подтопила дома, кое-где упавшие деревья повредили крыши.балта

Следом за Балтой, ливень наделал беды в соседних селах – Немировском, Новополье – улицы, огороды и поля превратились в реки и озера.

В Подольском районе в результате дождей оказалась затопленой дорога между селами Любомирка и Гонората. 6 июня там оборудован полицейский пост, движение по дороге ограничено. Местных жителей предупредили о возможности подтопления домов, полицейские провели эвакуациюподольский район подольский район дождь

Фото: Татарбунары News, Ольга Никова, Сергей Мазур, Нацполиция области.

Видео: Евгений Кифоренко

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