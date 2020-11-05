Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы к границе с ЕС могут проложить высокоскоростную железную дорогу

Из Одессы к границе с ЕС могут проложить высокоскоростную железную дорогу

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) обсуждает с вероятными партнерами вопрос о строительстве  высокоскоростной железной дороги. 

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Предполагается, что она будет вести из Одессы  в Киев, а далее во Львов и к границе с Евросоюзом.

Этот вопрос обсуждали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава “Укразалізниці” Владимир Жмак и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Криклий, как отмечают в пресс-службе МИУ, есть заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по разработке технико-экономического обоснования  строительства высокоскоростной железной дороги в сообщении Одесса – Киев – Львов – граница с ЕС общей протяженностью 896 км. Есть заинтересованность со стороны китайских компаний.

Ранее УЗ снизила цены на билеты в вагонах первого класса поездов “Интерсити +”.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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