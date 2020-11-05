Из Одессы к границе с ЕС могут проложить высокоскоростную железную дорогу

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) обсуждает с вероятными партнерами вопрос о строительстве высокоскоростной железной дороги.
Предполагается, что она будет вести из Одессы в Киев, а далее во Львов и к границе с Евросоюзом.
Этот вопрос обсуждали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава “Укразалізниці” Владимир Жмак и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.
Криклий, как отмечают в пресс-службе МИУ, есть заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по разработке технико-экономического обоснования строительства высокоскоростной железной дороги в сообщении Одесса – Киев – Львов – граница с ЕС общей протяженностью 896 км. Есть заинтересованность со стороны китайских компаний.
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