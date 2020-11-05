Из Одессы к границе с ЕС могут проложить высокоскоростную железную дорогу

Предполагается, что она будет вести из Одессы в Киев, а далее во Львов и к границе с Евросоюзом.

Этот вопрос обсуждали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава “Укразалізниці” Владимир Жмак и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Криклий, как отмечают в пресс-службе МИУ, есть заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по разработке технико-экономического обоснования строительства высокоскоростной железной дороги в сообщении Одесса – Киев – Львов – граница с ЕС общей протяженностью 896 км. Есть заинтересованность со стороны китайских компаний.

Ранее УЗ снизила цены на билеты в вагонах первого класса поездов “Интерсити +”.