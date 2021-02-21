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В центре Одессы открыто продают краснокнижные подснежники (фото)

В центре Одессы открыто продают краснокнижные подснежники (фото)

В самом центре Одессы, на Дерибасовской и ещё нескольких улицах, открыто торгуют подснежниками.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

За один букетик просят от 50 до 70 гривен.

На вопрос о происхождении цветов, торговцы зачастую либо просто молчат, либо утверждают, что они выращены в собственном огороде.

Кстати, за сбыт и приобретение краснокнижных первоцветов, сорванных в дикой природе (подснежники, черемша, сон-трава, шафран) предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен. А за незаконный сбор растений придётся платить дополнительно: 49-62 гривны за один сорванный подснежник.

Фото: Иван Мягченков

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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