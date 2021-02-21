В Одесской области перепахали и засеяли скифский курган

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог, экоактивист Иван Русев. Он посетил один из самых крупных курганов в Бессарабии. Среди 131 памятника археологии Татарбунарского района, он находится на севере г.Татарбунар, на водоразделе речек Кагильник и Сарата.

«Меня поразил полный дебилизм (по другому просто не могу выразиться) фермеров по отношению к одному их соседних скифских курганов на Мангитской горе. Мало того, что этот курган полностью распахан и засеян озимой пшеницей. Так он еще и выступает как «автомобильная артерия». Это археологический памятник и резвиться, проезжая через него — это кощунство. Основная дорога между полями распахана фермером, зато сформирована автомобильная тропа прямо через вершину кургана», — возмущается эколог.

Он также отметил, что эти противоправные действия подпадают под статью уголовного кодекса 298 Уголовного кодекса (УК) (разрушение археологической памятнки), статью 356 УК (самоуправство), статью 21 Закону «Про земельний кадастр».

Фото: Иван Русев/Фейсбук