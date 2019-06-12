Скончался еще один пострадавший при пожаре в психбольнице. Одесса скорбит по погибшим

Причиной гибели всех жертв трагедии стало отравление продуктами горения.

Число жертв пожара в психбольнице на одесской Слободке возросло до семи человек, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Возраст погибших пациентов – от 82 лет до 91 года. Медсестре, которая погибла, пытаясь спасти подопечных медучреждения, было 55 лет.

Сейчас в больницах остаются еще трое пострадавших.

Напомним, что сегодня, 12 июня, в Одессе и области объявлен траур. Родственникам погибших обещают выплатить по 100 тыс. грн., а семьям пострадавших – по 50 тыс. грн.

Предварительной причиной пожара, произошедшего поздно вечером 10 июня, эксперты назвали «занесение источника возгорания извне». Открыты два уголовных производства — по статьям Уголовного кодекса «умышленное убийство» и «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».