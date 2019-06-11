Завтра в области объявлен траур по шестерым погибшим на ночном пожаре в Одессе

Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим во время пожара в психиатрической больнице на Слободке, сообщает пресс-служба областного совета.

Родственники погибших получат по 100 тыс. грн., а семьи пострадавших – по 50 тыс. грн. Такое решение было принято на заседании областной профильной комиссии.

В ходе заседания Директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Теряева сообщила, что сейчас в больницах области остаются четверо пострадавших. Всего из-за пожара погибли шесть человек, из которых – пятеро пациентов и одна медицинская сестра.

Напомним, что предварительной причиной пожара, произошедшего поздно вечером 10 июня, эксперты назвали “занесение источника возгорания извне”. Открыты два уголовных производства — по статьям Уголовного кодекса «умышленное убийство» и «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».