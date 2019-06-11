fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Завтра в области объявлен траур по шестерым погибшим на ночном пожаре в Одессе

Завтра в области объявлен траур по шестерым погибшим на ночном пожаре в Одессе

Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим во время пожара в психиатрической больнице на Слободке, сообщает пресс-служба областного совета.

Родственники погибших получат по 100 тыс. грн., а семьи пострадавших – по 50 тыс. грн. Такое решение было принято на заседании областной профильной комиссии.

В ходе заседания Директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Теряева сообщила, что сейчас в больницах области остаются четверо пострадавших. Всего из-за пожара погибли шесть человек, из которых – пятеро пациентов и одна медицинская сестра.

Напомним, что предварительной причиной пожара, произошедшего поздно вечером 10 июня, эксперты назвали “занесение источника возгорания извне”. Открыты два уголовных производства — по статьям Уголовного кодекса «умышленное убийство» и «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить